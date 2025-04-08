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Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям о нарушении жилищных прав псковских сирот

10.04.2025 19:48|ПсковКомментариев: 1

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям о нарушении жилищных прав сирот в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационном центре комитета. 

В приемную председателя СК России «ВКонтакте» обратились две сироты из Псковской области, одна из которых является одинокой матерью, по вопросу непредоставления им положенного по закону жилья. С 2017 и 2019 годов девушки состоят на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако мер к реализации их прав не принимается, в том числе несмотря на наличие у одной из них вступившего в законную силу судебного решения.

До настоящего времени сироты, имеющие на иждивении малолетних детей, вынуждены арендовать квартиры за свой счет, что для них финансово затруднительно. 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру  Крупене провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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