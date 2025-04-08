Происшествия

Великолучанин перебросил своего соседа через бедро и попал под суд

Великолучанин попал под суд за избиение соседа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что 3 августа 2024 года из-за неприязненных соседских отношений, а также возникшей ссоры, происходящей у дома по месту жительства мужчин, один из них двумя руками обхватил тело соседа, после бросил его на землю через бедро, а в дальнейшем ударил последнего не менее четырех раз кулаком по ребрам. В результате причинил телесные повреждения в виде закрытых переломов костей таза: лонной и седалищной, боковой массы крестца, которые расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека; закрытые переломы 6-7 ребер, ушиба легкого, пристеночного пневмоторакса, малого гемоторакса, которые также расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Санкция части 1 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.