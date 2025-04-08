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Похищение провода для зарядки и продуктов предотвратила псковская Росгвардия

14.04.2025 13:55|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники псковской Росгвардии за минувшие выходные предотвратили серию хищений из торговых центров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

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В субботу, 13 апреля, около часа ночи на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из гипермаркета, расположенного на Рижском проспекте в Пскове. На место происшествия был немедленно отправлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали гражданина 2002 года рождения, который подозревается в краже из торгового зала провода для зарядки. 

Позднее, около 15.00, сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на улице Труда. Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали псковича, который совершил хищение продуктов питания.

По фактам краж проводятся проверки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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