Происшествия

Похитителя сладостей задержали росгвардейцы в великолукском гипермаркете

Cотрудники Росгвардии 14 апреля задержали мужчину, совершившего хищение из магазина в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 15:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Великих Лук, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на улице Первомайской.

Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали 29-летнего гражданина, который пронес через кассовый узел сладости, при этом не заплатив за них.

По факту хищения проводится проверка.