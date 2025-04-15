Происшествия

15 случаев пала травы зафиксировали за сутки в Псковской области

15 ландшафтных пожаров зарегистрировали на территории Псковской области 16 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

По два ландшафтных пожара зафиксировали в Псковском районе и Новосокольниках. В Великолукском районе и Невеле по три. В Бежаницах, Гдове, Локне, Печорах и Пустошке по одному. Общая площадь возгорания составила 15,2 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.