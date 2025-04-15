Происшествия

Жительниц Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

Жительницы Псковской области подозреваются в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в январе 2025 года жительница южной столицы Псковской области на территории Великих Лук фиктивно зарегистрировала трех граждан Республики Молдова без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

А в марте текущего года в одной из деревень Порховского района 42-летняя безработная псковичка фиктивно зарегистрировала двух граждан Республики Азербайджан без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

В ведомстве отметили, что подобные факты в области далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.