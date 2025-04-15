Происшествия

Продолжаются поиски пропавшего 1 апреля рыбака из Пыталово

Продолжаются поиски пропавшего жителя Пыталово Александра Данилейко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 1 апреля 2025 года около 15.00 Александр Данилейко ушел из дома в городе Пыталово. Он поехал на велосипеде на речку Утроя вблизи деревни Ивановка ловить рыбу и не вернулся.

Мужчина был одет в камуфлированную куртку, черные штаны, серые резиновые сапоги и камуфлированную кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Данилейко, просят сообщить в отделение МВД России «Пыталовское» по телефону 2-15-02 или 102, 112, либо обратиться по адресу: г. Пыталово, ул. Белорусская, д.16а.