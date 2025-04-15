Происшествия

В Пскове проводится проверка по сообщению об обрушении потолка в многоквартирном доме

В Пскове проводится проверка по сообщению об обрушении потолка в многоквартирном доме, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

19 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении в потолка в подъезде многоквартирного дома в городе Пскове. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, обрушение потолочного перекрытия произошло в ночь с 18 на 19 апреля в подъезде двухэтажного дома на 5-м переулке Псковстроя в городе Пскове, никто из жильцов не пострадал.

В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку по сообщению о возможном нарушении прав жильцов, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местной администрации.