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Бастрыкин поручил провести проверку по вопросу нарушения прав сироты из Пушкинских Гор

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы Псковской области, в несовершеннолетнем возрасте оставшейся без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав, сообщили в Информационном центре ведомства.

К председателю СК России Александру Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница Псковской области, оставшаяся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, по вопросу нарушения ее жилищных прав. В 2018 году заявительнице, являющейся многодетной матерью, была предоставлена непригодная для проживания квартира в доме, 1988 года постройки, расположенном в рабочем поселке Пушкинские Горы. Из-за нарушения целостности кровли здания и постоянной сырости в помещениях распространилась плесень, что привело к развитию у детей обратившейся бронхолегочных заболеваний. Многочисленные жалобы женщины игнорируются, мер к предоставлению ей благоустроенного жилья либо проведению ремонтных работ не принимается.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.