Происшествия

Обвиняемый в вымогательстве тренер по ММА из Пскова предоставил суду «антистресс-справку»

Детский тренер по ММА из Пскова, обвиняемый в вымогательстве, сделал себе «антистресс-справку», из-за которой его запрещено нервировать даже суду.

Фото: Руслан Мурадалиев / «ВКонтакте»

По информации Telegram-канала Shot, уголовное дело за вымогательство в отношении 51-летнего Руслана Муртадалиева возбудили в феврале 2023 года. По версии следствия, Муртадалиев избил местного бизнесмена — владельца компьютерного клуба — и требовал с того 5 млн рублей.

Скриншот: Псковский городской суд. Дело №1-160/2025

Несмотря на возбужденное дело и предъявленные обвинения, в СИЗО Муртадалиева отправлять не стали. Он продолжил тренировать юных спортсменов. А когда настало время судебных заседаний, мужчина предоставил справку о том, что у него доброкачественная опухоль в мозгу, из-за чего врач рекомендовал ему три месяца избегать стрессовых ситуаций.

Видео: Shot

Сейчас Муртадалиев спокойно передвигается по городу за рулём (на видео) и игнорирует судебные заседания, пишет Life.ru.