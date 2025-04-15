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Заключенного колонии в псковской Середке осудили на 7 лет за оправдание терроризма

Заключенного исправительной колонии №4 в селе Середка Псковского района приговорили к 7 годам колонии строгого режима за оправдание терроризма и распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

По материалам управления ФСБ России по Псковской области, 1-ый Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу города Пскова, отбывающему наказание в ИК №4 в Середке. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичное оправдание терроризма) и пункта «б», «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности либо об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти).

Известно, что фигурант в разговоре с осуждёнными оправдывал деятельность организации, признанной решением Верховного суда Российской Федерации террористической.

Также он вступил в преступный сговор с другим осуждённым. Совместно они распространили сведения с украинских новостных и пропагандистских каналов, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооружённых сил Российской Федерации и исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами страны.

Путём частичного присоединения неотбытой части наказания 1-ый Западный окружной военный суд приговорил фигуранта к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей и интернете, на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу.