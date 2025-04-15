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Следователи: Сексуальное рабство — лишь одна из версий по делу о пропаже двух детей из Великих Лук

Сексуальное рабство — лишь одна из версий по делу о пропаже двух детей из Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Telegram-канал Shot

«Версия о сексуальном рабстве - не более чем одна из версий. Такая версия действительно была. Но она была наряду с трудовым рабством, наряду с утоплением детей в ближайшем озере. Я могу сказать, что детей похитили инопланетяне, и это тоже будет одна из версий следствия. Все они прорабатываются следствием», - сказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Валерия Першина.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал пост о пропаже школьников Вали Корик и Паши Матросова, в котором сообщается, что дети, которые 18 лет назад ушли с «режиссёром из Москвы», вероятнее всего, убиты, могли находиться у маньяка несколько лет в сексуальном рабстве, после чего с ними расправились.

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«Мы думаем о том, что нужно привлечь Shot к ответственности за распространение такой публикации. Следствие продолжается каждый день, работа проделана очень большая, уголовное дело, возбужденное 18 лет назад, не раскрыто. Лицо, которое нужно привлечь к ответственности, до настоящего времени не установлено», - подчеркнули в СУ СК по Псковской области.

В ведомстве поставили под сомнение информацию о том, что журналисты Shot могли связаться со следователем и матерью пропавшей девочки: «Они пишут, что общались с бывшими следователем, который участвовал в расследовании о пропавших детях, и с матерью пропавшей Валентины Коврик. У нас в этом есть большие сомнения, поскольку родители пропавших детей в последние годы не желают выходить на связь даже со следователями. Бывшие и действующие сотрудники по этому делу с журналистами не общались, мы эту информацию уточняли».

«Опубликованные фотороботы детей были созданы в 2019 году. Я могу предположить, что материал Shot - это анализ ранее опубликованных материалов по делу», - заключила Валерия Першина.

Напомним, в настоящее время вознаграждение за достоверную оперативно-значимую информацию о пропавших детях увеличено до 2 млн рублей.