Следователи: Сексуальное рабство — лишь одна из версий по делу о пропаже двух детей из Великих Лук 

Сексуальное рабство — лишь одна из версий по делу о пропаже двух детей из Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.
Фото: Telegram-канал Shot
Ранее Telegram-канал Shot опубликовал пост о пропаже школьников Вали Корик и Паши Матросова, в котором сообщается, что дети, которые 18 лет назад ушли с «режиссёром из Москвы», вероятнее всего, убиты, могли находиться у маньяка несколько лет в сексуальном рабстве, после чего с ними расправились.
В ведомстве поставили под сомнение информацию о том, что журналисты Shot могли связаться со следователем и матерью пропавшей девочки: «Они пишут, что общались с бывшими следователем, который участвовал в расследовании о пропавших детях, и с матерью пропавшей Валентины Коврик. У нас в этом есть большие сомнения, поскольку родители пропавших детей в последние годы не желают выходить на связь даже со следователями. Бывшие и действующие сотрудники по этому делу с журналистами не общались, мы эту информацию уточняли».
«Опубликованные фотороботы детей были созданы в 2019 году. Я могу предположить, что материал Shot - это анализ ранее опубликованных материалов по делу», - заключила Валерия Першина.
Напомним, в настоящее время вознаграждение за достоверную оперативно-значимую информацию о пропавших детях увеличено до 2 млн рублей.