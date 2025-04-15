Происшествия

Shot: Похищенные в Великих Луках в 2007 году дети могли находиться в сексуальном рабстве

Школьники Валя Корик и Паша Матросов, пропавшие 18 лет назад в Великих Луках, вероятнее всего, убиты. По данным Telegram-канале Shot, дети, которых «режиссёр из Москвы» пообещал снять в кино о космосе, могли находиться у маньяка несколько лет в сексуальном рабстве, после чего с ними расправились. Такую версию на данный момент рассматривает следствие.

Фотографии: Shot

Валентина Корик и Павел Матросов были одноклассниками — учились в 4 «Б» классе школы № 9 города Великие Луки. 29 января 2007 года школьники возвращались домой, когда к ним подошёл неизвестный, представился «режиссёром из Москвы» и предложил сняться в фильме, но сперва поучаствовать в кинопробах. Вместе с ребятами была их одноклассница, Екатерина Савицкая. Девочка заподозрила неладное и сказала, что торопится в музыкалку. Ребята с «режиссёром» пошли в сторону школы, Катя — домой. С тех пор Валю и Пашу больше не видели.

Поиски Корик и Матросова продолжаются до сих пор, при этом мать Паши уже смирилась с его смертью, а мама Вали продолжает верить, что дочь жива. По словам Светланы, матери пропавшей девочки, каждые полгода её уведомляют о том, что следствие продолжается. Последний раз она была у следователей, когда те составляли фотороботы пропавших, но уже в их взрослом облике: сейчас им было бы по 29 лет (фото 2 и 3).

Светлана рассказала, что чувствует как мать и верит, что её дочь ещё жива. Около года назад она обращалась к экстрасенсу, которая сказала ей, что Валя якобы «находится в другой стране, в горах, среди темнокожих людей», и что из-за стресса она потеряла память и не помнит, кто она, но «маму помнит». По фотографии Паши сказала, что он мёртв. Мать похищенного мальчика, со слов Светланы, уже совсем не верит, что он жив, и поиски не продолжает.

Shot пообщался с бывшим следователем, который участвовал в расследовании о пропавших детях: версия о сексуальном рабстве и смерти более чем правдоподобна. Он сказал, что «нужно возвращаться к началу следствия», так как одно время в разработке была именно эта линия.

Прошло уже 18 лет, подозреваемого до сих пор нет. Составлялся только фоторобот, который висит в международном розыске. Искать пытались во многих регионах России, но поиски не принесли результата.

Напомним, в настоящее время вознаграждение за достоверную оперативно-значимую информацию о пропавших детях увеличено до 2 млн рублей.