Происшествия

Великолучанин выкрал у соседки украшения на 24 тысячи рублей

Уголовное дело в отношении великолучанина, обвиняемого в совершении кражи рассмотрено Великолукским городским судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.



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Судом установлено, что жительница Великих Лук обратилась к своему соседу по общежитию, чтобы тот в ее отсутствие покормил домашнее животное. Недобросовестный сосед, воспользовавшись ситуацией, похитил принадлежащие потерпевшей золотые изделия на сумму свыше 24 000 рублей, которые сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся.

При назначении наказания суд учел фактические обстоятельства содеянного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, добровольное возмещение ущерба потерпевшей, назначив ему наказание в виде 1 года 2 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.