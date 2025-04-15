Происшествия

Боты-пробивщики начали массово скупать данные россиян

В 2025 году произошло минимум 37 утечек данных, сообщает сервис разведки уязвимостей DLBI. В результате инцидентов стало известно 21,5 миллиона уникальных телефонных номеров и 17 миллионов адресов электронной почты.

По числу утечек лидирует сегмент логистических компаний, второе и третье места в I квартале 2025 года заняли информационные (4,5%) и развлекательные ресурсы (3%), притом что в I квартале 2024 года на этом месте были интернет-магазины (12%) и маркетинговые сервисы (5%).

Как отметил основатель DLBI Ашот Оганесян, на первый взгляд статистика показывает улучшение ситуации, однако анализ утечек прошлого года показывает, что значительная их часть стала появляться в продаже или открытом доступе с большим опозданием и за последующие три-шесть месяцев объем утечек, произошедших в I квартале 2024 года, увеличился в два-три раза, пишут «Известия».

При этом основной причиной изменения ситуации на черном рынке данных, по его словам, стал ажиотажный спрос на новые утечки со стороны владельцев ботов-пробивщиков, которые с конца прошлого года скупают на эксклюзивных условиях практически все данные, появляющиеся на черном рынке, для обогащения баз, используемых в этих ботах.

«Сегодня форумы даркнета полны объявлений «купим новые базы на эксклюзиве», а предлагаемые цены доходят до тысяч или даже десятков тысяч долларов», — рассказал он.