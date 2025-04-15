Происшествия

Более 135 миллионов рублей выманили мошенники у псковичей за 3 месяца 2025 года

За 3 месяца 2025 года противоправными действиями мошенников потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 135 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Пострадавшими от преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий стали 464 жителя Псковской области. Преступления зарегистрированы практически во всех муниципальных образованиях региона.

Как сообщили в прокуратуре, мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками.

«Помимо этого, некоторые пострадавшие дополнительно оформляли на свое имя кредиты, денежные средства от получения которых также переводили на указанные якобы "безопасные" банковские счета», - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, преступниками для обмана использовались такие поводы, как продажа различных товаров и услуг, получение дополнительного заработка путем инвестирования, трудоустройство на работу.

Также распространены случаи представления мошенников операторами сотовой связи, которые под предлогом пролонгации договора используют сим-карты, получают доступ к счетам потерпевших и в последующем похищают денежные средства.

По всем фактам территориальными подразделениями УМВД России по Псковской области возбуждены и расследуются уголовные дела.

Прокуратура Псковской области обращает внимание граждан, что при поступлении сомнительных звонков необходимо незамедлительно прервать разговор, не совершать по указанию якобы работника банка или сотрудника правоохранительных органов никаких операций по переводу собственных денежных средств и оформлению кредитов, не разглашать личные данные и номера банковских счетов.