Происшествия

В Псковской области ликвидирована авиационная бомба ФАБ-50

Авиационную бомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны ликвидировали в Псковской области пиротехники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС России в Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России в Псковской области

В среду в Новосокольническом муниципальном округе в 1 км от населенного пункта Недомерки в поле группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки идентифицировала авиационную бомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны.

Силами МО МВД России «Новосокольнический» было организовано оцепление и охрана обнаруженного взрывоопасного предмета.

Вчера специалисты Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга ликвидировали опасную находку путем контролируемого подрыва.

«Мероприятия проведены в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено», - рассказали в МЧС.