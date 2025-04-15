Происшествия

На 7 млн рублей обманули псковичей мошенники

Причиненный жителям региона ущерб от общения с мошенниками составил в совокупности около семи миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук, Пушкиногорского, Печорского и Палкинского районов звонили неустановленные лица. И путем разнообразных уловок завладели их денежными средствами. В частности, звонившие ввели в заблуждение собеседников, предложив им перевести сбережения на «безопасные счета». Кроме того, аферисты обещали искателям «быстрых денег» дополнительный заработок за счет инвестиций в Сети. А некоторые пользователи лишились денег при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе автомобильных покрышек.

В итоге потерпевшие потеряли в общей сложности 6 миллионов 750 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.