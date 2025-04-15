Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в псковской деревне Дворцы

В Псковском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

28 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в деревне Дворцы Псковского района тела 38-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур.

По полученной информации причиной возгорания могла послужить неисправная работа печного оборудования. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.