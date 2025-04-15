Происшествия

Три пенсионера в Псковской области лишились сбережений из-за мошенников

Злоумышленники обманным путем завладели сбережениями трех пенсионеров из Пскова, Великих Лук и Дедовичей на общую сумму около трех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники звонили собеседникам под видом правоохранителей, а также представителей других служб и ведомств. И, в частности, под предлогами предоставления дополнительного заработка в Сети, а также освобождения родственницы от уголовной ответственности за совершенное дорожно-транспортного происшествие ввели доверчивых людей в заблуждение, после чего завладели их денежными средствами. А другие аферисты, взломав страницу пользователя, под видом знакомой просили одолжить денег.

В итоге после общения с нечистыми на руку лицами пожилые люди лишились в общей сложности около трех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.