Происшествия

Подросток в белых кроссовках с полосами пропал в Островском районе

17-летний Илья Елисеев пропал в деревне Гораи Островского района. 29 апреля подросток вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в коричневую кофту с капюшоном, темные спортивные штаны и белые кроссовки с черными полосами. С собой у подростка был рюкзак.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)700-54-52,8 921 219 69 26 или 112.