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Судимый пскович ограбил квартиру на улице Инженерной

Судимый пскович ограбил квартиру в Пскове ночью 4 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С сообщением о краже имущества обратился жилец дома на улице Инженерной. В краже подозревается безработный ранее судимый пскович 1981 года рождения. Он задержан. Часть похищенного обнаружена и изъята. По имеющимся сведениям, этот злоумышленник проник в жилище потерпевшего через незапертую входную дверь.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование, в рамках которого уточняются все обстоятельства произошедшего.