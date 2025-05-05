Происшествия

Ребенка укусила за голову соседская собака в Псковской области

Маленькую девочку укусила за голову соседская собака в деревне в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

Фото: 78.ru

В ОМВД России по Гдовскому району проводится проверка по факту травмирования девочки 2021 года рождения соседской собакой.

По предварительной информации, девочка с семьей приехала в гости к родственникам в деревню Кола и играла во дворе, вышла за территорию участка, где находился соседский пес породы дворняжка.

Собака укусила девочку, в результате чего образовались рваные раны в височной области, родители своими силами доставили ребенка в больницу.

«Собака часто сама гуляла по деревне, так как срывается с цепи на хозяйском участке, ранее агрессии к местным жителям и детям не проявляла. Хозяева собаки в своих объяснениях указали, что готовы возместить все расходы на медицинское лечение девочки», - рассказали в полиции.