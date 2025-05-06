Происшествия

Организация в Великих Луках погасила долг в 908 тысяч рублей за неуплату поставки доильного аппарата

Судебные приставы города Великие Луки завершили исполнительное производство по делу о нарушении условий договора поставки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСПП России по Псковской области, поставщик подал иск в суд на покупателя, не оплатившего поставку комплекта модернизации доильного аппарата 2×12, стоимость которого составила 908 тысяч рублей.

Между поставщиком и покупателем был заключен договор поставки. Согласно его условиям, поставщик обязался передать комплект модернизации доильного аппарата 2×12, а покупатель — принять и оплатить товар. Исполняя свои обязательства, поставщик своевременно отгрузил оборудование, однако оплата так и не поступила. В связи с нарушением условий договора поставщик обратился в суд с требованием взыскать задолженность в размере 908 тысячи рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Великие Луки. В отношении организации-должника был принят ряд мер принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель также предупредил, что в случае неисполнения судебного решения должник будет привлечен к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Чтобы избежать негативных последствий, директор организации оплатил онлайн всю сумму.

После поступления денежных средств на депозитный счет судебный пристав-исполнитель окончил исполнительное производство фактическим исполнением.