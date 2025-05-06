Происшествия

Шпала упала на ногу работника РЖД в Псковской области

Шпала упала на ногу работника РЖД в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в государственной инспекции труда по региону.

Из Псковской областной клинической больницы в Государственную инспекцию труда по Псковской области поступило извещение о несчастном случае в РЖД. На рабочем месте при укладке шпал пострадал рабочий, на ногу мужчины упала шпала. При обращении в медицинское учреждение у 52-летнего работника диагностирован ушиб левой стопы.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.