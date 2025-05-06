Происшествия

При пожарах в Псковской области за четыре месяца погибли 26 человек

На территории Псковской области за 4 месяца зарегистрирован 1951 пожар, нанесен прямой материальный ущерб в размере 20 миллионов 815 тысяч рублей. При пожарах погибли 26 человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 9 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 1725 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 70 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 105 случаев; на транспорте – 19 случаев; поджоги – 19 случаев; нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 2 случая; оставление источника открытого огня без присмотра - 3 случая; шалость с огнем детей - 2 случая; оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры - 1 случай; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования - 1 случай; иные причины - 4 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 418 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 8 миллионов 476 тысяч рублей. Погибли 9 человек, из них 4 человека в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1533 пожара, материальный ущерб от которых составил 12 миллионов 338 тысяч рублей. При пожарах погибли 17 человек, из них 4 человека в нетрезвом виде.

За 4 месяца 2025 года в жилом секторе зарегистрировано 218 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 10 миллионов 346 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 23 человека.

Основными причинами пожаров в жилом секторе были: неосторожное обращение с огнем – 53 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 80 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 66 случаев; поджог - 11 случаев; нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 2 случая; шалость с огнем детей - 2 случая; оставление источника открытого огня без присмотра - 2 случая; оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования - 1 случай.

За 4 месяца 2025 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 221 строение; 2516000 квадратных метров лощадей; 17 единиц автотранспорта.

При пожарах спасено: 157 человек; спасено материальных ценностей на сумму 100 тысяч рублей; 102 строения; 9 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 7 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 13 человек; рабочие – 2 человека; инвалиды – 4 человека.