Происшествия

Около двух миллионов мошенники украли у жителей Псковской области

Около двух миллионов рублей прибрали к рукам неизвестные злоумышленники, введя в заблуждение нескольких жителей Пскова, Псковского, Плюсского, Невельского и Себежского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись собеседникам сотрудниками банков, правоохранительных органов и других организаций. И под предлогами необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления на граждан кредитов и перевода денег на «безопасные счета» завладели их сбережениями. Кроме того, действуя под видом менеджеров, аферисты предлагали доверчивым людям и дополнительный заработок на интернет-платформах. Поддались на уловки незнакомцев также некоторые пользователи Сети при попытках осуществления на популярных сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе лодочного мотора.

В итоге потерпевшие, доверившись этим «доброжелателям», лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.