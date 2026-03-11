Великолучанин потратил чужие деньги в онлайн-казино и попал под суд

Великолучанина будут судить за трату средств с чужих счетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что обвиняемый 30 августа 2025 приобрел у знакомого мужчины мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта, далее используя телефон перешел в онлайн-казино, где ввел в строку «оплата» номер, сим-карта которого находилась в приобретенном устройстве. За две операции похитил с банковского счета привязанного к номеру телефона денежные средства в сумме 9 480 рублей.

Он же 8 октября на территории города Великие Луки на земле обнаружил потерянный мобильный телефон, который решил забрать себе.

Используя похищенное устройство с находящейся в нем сим-картой, привязанной к банковскому счету, осуществил перевод денег на другую банковскую карту, похитив денежные средства в сумме 8 000 рублей

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.