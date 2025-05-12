Росгвардейцы задержали псковича за хищение пива и чипсов

Росгвардейцы в областном центре задержали гражданина Пскова, совершившего хищение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
12 мая около 23:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Коммунальной города Пскова поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.
В магазине росгвардейцы задержали гражданина 2005 года рождения, который совершил хищение пива и чипсов.