Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за хищение пива и чипсов

Росгвардейцы в областном центре задержали гражданина Пскова, совершившего хищение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

12 мая около 23:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Коммунальной города Пскова поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали гражданина 2005 года рождения, который совершил хищение пива и чипсов.