Происшествия

Жительницу Новоржевского района осудили за удар бывшего сожителя ножом в ногу

Прокуратура Новоржевского района поддержала обвинение по уголовному делу, возбуждённому против жительницы Новоржевского района. Её обвиняют в нанесении лёгких телесных повреждений с использованием предмета, который можно было использовать как оружие, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе судебного следствия установлено, что жительница Новоржевского района в ноябре 2024 года, находясь дома у своего бывшего сожителя, в ходе конфликта, используя нож в качестве оружия, нанесла удар потерпевшему в область верхней части левой ноги, причинив ему легкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.