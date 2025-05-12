Происшествия

Минометные мины идентифицировали в Великих Луках и Себежском районе

Две минометные мины идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки 13 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Минометную мину времен Великой Отечественной войны калибра 82 мм идентифицировали в лесном массиве вблизи деревни Лопатово Себежского района.

Вторую мину идентифицировали на открытой территории при строительных работах на улице Корниенко в Великих Луках.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).