Происшествия

В числе жертв мошенников в Псковской области оказались пенсионеры и учащиеся

Несколько жителей Пскова поддались на уловки мошенников и лишились своих сбережений на общую сумму около шести миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в эти майские дни некоторым жителям региона звонили неустановленные лица. Они сообщили своим собеседникам, что какие-то злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты. И для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали горожанам срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение отдельных доверчивых людей, пообещав им за счет инвестиций дополнительный заработок в Сети. А у других пользователей аферисты под видом их знакомых попросили одолжить денег.

В итоге потерпевшие, среди которых были, в том числе, пенсионеры и учащиеся, лишились в обшей сложности около шести миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.