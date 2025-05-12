Происшествия

Арестован пскович, зарезавший собутыльника 9 мая

Псковским районным судом рассмотрено ходатайство следователей относительно ареста подозреваемого в особо жестоком нападении, произошедшем 9 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно предварительным данным следствия, ранее судимый гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт с потерпевшим. Во время ссоры пскович схватил кухонный нож и не менее восьми раз ударил оппонента в грудь и живот.

В судебном заседании следователь сообщил, что потерпевший скончался в больнице, в связи с чем будет решаться вопрос о переквалификации действий на более тяжкое преступление.

Исследовав материалы дела, суд, с учетом личности обвиняемого, удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.