За финансирование «Фонда борьбы с коррупцией»* псковича оштрафовали на 350 000 рублей

Псковский городской суд 14 мая провозгласил приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Пскова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что в период с августа 2021 года по февраль 2022 года осужденный перевел на счет некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»*, признанной судом экстремистской, денежную сумму в размере 7 000 рублей.
С учетом раскаяния, активного способствования расследованию преступления, суд назначил псковичу наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.
* признан экстремистской организацией в РФ