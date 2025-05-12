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Управляющая салона связи в Пскове получила условный срок за регистрацию SIM-карты на вымышленное лицо

Жительница Красногородского района получила условный срок за регистрацию SIM-карты на вымышленное лицо в салоне сотовой связи в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что управляющая салона сотовой связи в городе Пскове, используя своё служебное положение, зарегистрировала SIM-карту на вымышленное лицо. Тем самым информация в базе данных сотового оператора перестала соответствовать объективности, достоверности и актуальности, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, рассказали в ведомстве.

«Пресечение незаконного оборота sim-карт органами ФСБ России направлено на укрепление безопасности страны. В условиях СВО их неконтролируемый оборот способствует деятельности спецслужб иностранных государств, нацеленных на мошенническую и иную противоправную деятельность, осуществление диверсионно-террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов», – отметили в управлении ФСБ России по Псковской области.

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Псковский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, правил доступа к указанным информации, информационным системам, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, с использованием своего служебного положения). Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.