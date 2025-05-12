Происшествия

Иностранца наказали за попытку перевезти более 170 граммов гашиша через пропускной пункт в Псковской области

Суд признал иностранного гражданина виновным в контрабанде и хранении наркотиков, с учетом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

В сентябре 2024 года мужчина незаконно перевез из Латвии в Россию на мотоцикле более 170 граммов гашиша через пункт пропуска «Убылинка» в Псковской области. Наркотик обнаружили таможенники в ходе контроля.

Суд вынес иностранному гражданину наказание в виде лишения свободы на 4 гожа в исправительной колонии строгого режима. Мотоцикл, на котором он перевозил наркотик, конфисковали в доход государства.