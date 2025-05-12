Происшествия

Мошенники обманули псковичей, пообещав заработок за счет инвестиций

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, Гдова, Дно и Псковского района после общения с неизвестными махинаторами не досчитались в общей сложности более пяти миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, неустановленные пока злоумышленники под видом сотрудников банков и других организаций звонили гражданам и под предлогами будто бы необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета», а также возможности предоставления дополнительного заработка за счет инвестиций на интернет-платформах завладели сбережениями собеседников на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция настоятельно рекомендует проявлять максимальную осмотрительность при общении с незнакомцами в Сети и по телефону. Главное - не поддаваться на провокационные предложения аферистов, пытающихся использовать доверчивых людей в своих корыстных целях, подчеркнули в УМВД.