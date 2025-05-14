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Общество

В МВД рассказали, как спугнуть мошенника

16.05.2025 10:26|ПсковКомментариев: 0

Мошенник - это профессионал обмана, он хитер и технически подкован, спугнуть его можно только уточняющими вопросами и собственной осведомленностью, информирует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.

«Характерные черты: уверен в своем превосходстве над гражданами… Хитер и изворотлив… Профессионал обмана… Технически подкован… Боится уточняющих вопросов и проверки информации. Теряет интерес, если чувствует уверенность и осведомлённость собеседника», - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что внешне мошенники ничем не примечательны, они сливаются с толпой, при этом они всегда играют на эмоциях, а также создают ложную срочность.

Главными инструментами мошенников остаются взломанные аккаунты и чужие личности, поддельные документы, вредоносные программы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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