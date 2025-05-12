Происшествия

С начала года 22 поджога зарегистрировали в Псковской области

По данным Госпожнадзора Главного управления МЧС России по Псковской области, с начала года зафиксировано 22 пожара по причине поджога, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В результате этих пожаров погиб человек. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорания общей площадью 802 квадратных метра, спасено 23 человека.

МЧС напоминает, что за поджог предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Выбор меры наказания зависит от квалификации деяния и тяжести последствий – различные степени наказания, вплоть до лишения свободы.

В случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно звонить по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».