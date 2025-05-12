Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театр кошек Куклачева в Псковской области
ПЛН 25 ЛЕТ
«Райский уголочек» в Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Задержание ректора ПсковГУ
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
«Динопарк» Открылся в Пскове
Профсоюзный Первомай
День В деревне
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Места силы Псковской области
 
 
 
ещё Происшествия 12.05.2025 19:551 В Псковской области признали невменяемым машиниста, убившего своего помощника 16.05.2025 17:250 Женщину изобличили в убийстве пенсионерки в Пскове, совершенном 33 года назад 16.05.2025 16:240 С начала года 22 поджога зарегистрировали в Псковской области 16.05.2025 14:340 Мошенники обманули псковичей, пообещав заработок за счет инвестиций 16.05.2025 13:270 Руководителя организации по вывозу мусора в Великих Луках приговорили к штрафу за несанкционированную свалку 16.05.2025 13:010 В Пушкиногорском районе клещ присосался в веко ребенка
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:360 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 11.05.2025 09:205 Фотофакт: Строительство гостиницы «Космос» в Пскове 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко 11.05.2025 10:402 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

С начала года 22 поджога зарегистрировали в Псковской области

16.05.2025 16:24|ПсковКомментариев: 0

По данным Госпожнадзора Главного управления МЧС России по Псковской области, с начала года зафиксировано 22 пожара по причине поджога, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Сотрудники МЧС спасли 7 человек при возгорании многоквартирного дома в Пскове : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В результате этих пожаров погиб человек. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорания общей площадью 802 квадратных метра, спасено 23 человека.

МЧС напоминает, что за поджог предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Выбор меры наказания зависит от квалификации деяния и тяжести последствий – различные степени наказания, вплоть до лишения свободы.

В случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно звонить по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?
В опросе приняло участие 231 человек
16.05.2025, 19:280 О проекте «Разговоры о важных» узнали в Пскове гости празднования четырехлетия ПФКИ 16.05.2025, 19:200 В ГД считают важной достигнутую с Киевом договоренность об обмене пленными 16.05.2025, 19:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев. Герои» в Изборске и «Секреты изборского чая»  16.05.2025, 18:450 В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с «Пушкинской картой»
16.05.2025, 18:340 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» 16.05.2025, 18:200 Минюст внес новые организации в реестр иноагентов 16.05.2025, 18:000 «Семейные ценности»: Что значит быть женой военного? ВИДЕО 16.05.2025, 17:530 Итоговые соревнования по спортивной аэробике «Весна на Ловати» пройдут в Великих Луках
16.05.2025, 17:500 Росгвардейцы в Псковской области проводят отбор кандидатов для поступления в вузы 16.05.2025, 17:460 «Молодая гвардия» Пушкинских Гор 16.05.2025, 17:330 «Независимую ассоциацию врачей»* и движение «Европейский Петербург»* признали иноагентами 16.05.2025, 17:320 Псковские предприятия могут принять участие в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие»
16.05.2025, 17:250 Женщину изобличили в убийстве пенсионерки в Пскове, совершенном 33 года назад 16.05.2025, 17:170 «Хайпожоры»: «Девочек обижать нельзя» и зумеры против бумеров. ВИДЕО 16.05.2025, 17:150 Люди старше 65 лет стали активнее использовать банковские сервисы и бесконтактную оплату – Сбер 16.05.2025, 17:110 Татьяна Фомченкова: Нужно популяризировать спорт, а не насаждать в виде экзамена 
16.05.2025, 17:060 Псковичи могут присоединиться к акции «Сад — связь поколений» 16.05.2025, 17:040 Как работает цифровая SIM-карта, рассказал эксперт 16.05.2025, 17:020 Чемпионат Псковской области по мини-футболу среди взрослых команд пройдёт 17-18 мая 16.05.2025, 16:580 Ивановский девичий монастырь на Завеличье станет темой очередных Александро-Невских бесед
16.05.2025, 16:570 Мединский: Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной 16.05.2025, 16:470 На границе в Псковской области запретили ввоз более 19 тонн манго 16.05.2025, 16:420 Молодежь Псковской области приглашают на конкурс «Большая перемена» 16.05.2025, 16:400 Реплика Константина Калиниченко: Мир после войны
16.05.2025, 16:400 Александр Братчиков: Туризм играет большую роль в экономике региона 16.05.2025, 16:350 Акция «Гражданский мониторинг» состоялась в изоляторе Великих Луках 16.05.2025, 16:340 Сотрудничество с белорусскими партнёрами обсудили законодатели СЗФО 16.05.2025, 16:300 Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая
16.05.2025, 16:260 Детские книги продолжают собирать для библиотек деревень Псковской области 16.05.2025, 16:240 С начала года 22 поджога зарегистрировали в Псковской области 16.05.2025, 16:180 Учения проводятся на псковском полигоне «Завеличье» 16.05.2025, 16:170 Юные псковичи пофантазировали, каким должен быть полицейский Дядя Степа
16.05.2025, 16:110 На «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита обратились свыше 400 псковичей 16.05.2025, 16:090 Большее число дней в мае будет с дождями – Тала Нещадимова  16.05.2025, 15:510 Кубок города и юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Пскове 16.05.2025, 15:500 Легендарная музыка Микаэла Таривердиева прозвучит в псковской филармонии
16.05.2025, 15:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 мая 16.05.2025, 15:460 Супруга псковского военного посоветовала не бояться идти к психологу 16.05.2025, 15:340 Переговоры РФ и Украины завершились в Стамбуле 16.05.2025, 15:270 В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялась игра «Зарница»
16.05.2025, 15:220 Мошенники похитили у россиян почти семь миллиардов рублей за три месяца 16.05.2025, 15:210 Первенство области по дзюдо среди юношей до 18 лет пройдет в Великих Луках 16.05.2025, 15:190 Более 8 тысяч раз пытались дозвониться спамеры жителю Псковской области 16.05.2025, 15:150 Турнир по пулевой стрельбе среди ветеранов и их семей прошел в Пскове
16.05.2025, 15:110 Владимир Кузь: Мы боремся за здоровую нацию, и начинать нужно с детства 16.05.2025, 15:040 Учащимся провели инструктаж с использованием игрового комплекса «Зарница» в Великих Луках 16.05.2025, 14:580 Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее 16.05.2025, 14:361 В Минздраве сообщили о намерении сократить дефицит врачей на 95% в 2025 году
16.05.2025, 14:340 Мошенники обманули псковичей, пообещав заработок за счет инвестиций 16.05.2025, 14:300 Супруга псковского военного: Наша «вторая семья» — Родина и сослуживцы 16.05.2025, 14:160 График отключения горячей воды изменили в Великих Луках 16.05.2025, 14:150 Педагог из Острова вошла в состав разработчиков оценочных материалов демонстрационного экзамена
16.05.2025, 14:100 «Изборские истории»: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев» в Изборске и «Секреты изборского чая» 16.05.2025, 13:560 Армен Мнацаканян: Рынок экскурсионных услуг требует жестких мер 16.05.2025, 13:490 Отопление в Пустошке, Кунье и Локне отключат 19 мая 16.05.2025, 13:460 В Стамбуле начались переговоры России и Украины
16.05.2025, 13:450 Пропавшую в Острове девочку с красными волосами нашли живой 16.05.2025, 13:282 В ГД предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости 16.05.2025, 13:270 Руководителя организации по вывозу мусора в Великих Луках приговорили к штрафу за несанкционированную свалку 16.05.2025, 13:250 Внука президента Трампа назвали Александр
16.05.2025, 13:160 Съёмки передачи с Еленой Кизяковой проходят в Псковской области 16.05.2025, 13:140 Детский духовой оркестр даст концерт в псковском сквере 16.05.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Что значит быть женой военного? 16.05.2025, 13:010 В Пушкиногорском районе клещ присосался в веко ребенка
16.05.2025, 12:570 Выставку «Живописные образы культурных ландшафтов» открыли в «Михайловском» 16.05.2025, 12:440 Свыше 58% жителей региона заказывают товары через Интернет — Псковстат 16.05.2025, 12:420 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Какие льготные ипотеки доступны псковичам? 16.05.2025, 12:400 Значение дружбы и командной работы обсудили в псковском СИЗО-1
16.05.2025, 12:150 Огромный камень удалили из мочевого пузыря изрезанной в Пскове собаки Мии 16.05.2025, 12:120 Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП 16.05.2025, 12:120 Укравшего средства гигиены псковича задержали росгвардейцы 16.05.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: «Девочек обижать нельзя» и зумеры против бумеров
16.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 мая 16.05.2025, 12:010 Великолукская больница выплатила поставщику свыше 45 тысяч рублей за бездействия главврача 16.05.2025, 11:560 До +18 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 17 мая 16.05.2025, 11:550 «Семейные ценности»: Что значит быть женой военного?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru