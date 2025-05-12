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Пскович хотел сходить с девушкой в театр, но был обманут мошенниками

16.05.2025 21:21|ПсковКомментариев: 0

Пскович хотел сходить с девушкой в театр, но был обманут мошенниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Мужчина познакомился в Интернете с девушкой, которая ему предложила сходить в театр и скинула ссылку для покупки билетов на сумму 3500 рублей. При попытке оплаты билетов через сеть «Интернет» с карты молодого человека были списаны деньги на указанную сумму.

Написав в чат поддержки, молодому человеку ответили, что для возврата суммы необходимо заполнить все данные, в том числе указать сумму 3500 руб. После выполнения данного условия с карты молодого человека вновь были списаны деньги. В итоге ему причинен ущерб на общую сумму 7000 руб. Девушка на звонки более не отвечала.

По данному факту дознавателем ОД УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Ход и результаты расследования уголовного дела взято прокуратурой города на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей
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