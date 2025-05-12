Происшествия

В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в реке Великой

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в акватории реки Великой в городе Пскове тела неустановленного мужчины с признаками утопления. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.