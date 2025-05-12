Происшествия

Мошенники получили от жителей Псковской области около 9 млн рублей

Ряд жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Красногородска и Псковского района поддался на уловки мошенников и лишился своих сбережений на общую сумму около девяти миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в эти майские дни некоторым жителям региона звонили неустановленные лица. Они сообщили им, что какие-то злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты. И для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали своим собеседникам срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение отдельных доверчивых людей, пообещав им за счет инвестиций дополнительный заработок в Сети. А у других пользователей аферисты под видом их знакомых попросили одолжить денег.

В итоге потерпевшие, среди которых было немало представителей старшего поколения, лишились в обшей сложности около девяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.