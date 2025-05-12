Происшествия

Гражданина Казахстана наказали за контрабанду стратегически важных товаров в Псковской области

Гражданина Республики Казахстан оштрафовали за контрабанду стратегически важных товаров в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

В мае судья Невельского районного суда вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Казахстан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).

Суд с учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств установил, что 15 июня 2024 года водитель-дальнобойщик незаконно переместил через государственную границу Российской Федерации лом нержавеющей стали весом более 20 тонн и стоимостью более миллиона рублей, являющийся стратегически важным товаром.

Суд признал гражданина Республики Казахстан виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей, лом нержавеющей стали, являющийся предметом преступления, суд конфисковал в доход государства.