Происшествия

Пскович напал на незнакомца и сломал ему несколько рёбер

Псковича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

1 мая 2025 года мужчина, находясь на улице Леона Поземского 126, в ходе конфликта с ранее ему незнакомым потерпевшим на почве неприязненных отношений, умышленно нанес ему не менее одного удара кулаком правой руки в область лица слева, отчего мужчина упал на колени. Осужденный, стоя в непосредственной близости от потерпевшего, нанес один удар ногой в область туловища, в результате чего у потерпевшего образовались телесные повреждения в виде перелома 9, 10, 11 ребер слева, а также кровоподтека в области лица.

При даче пояснений мужчина признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и частично возместил причиненный моральный вред в денежном эквиваленте.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы. Приговор суда в законную силу еще не вступил.