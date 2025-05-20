Происшествия

Пенсионерки из Пскова и Великих Лук поддались на уловки «банковских служащих»

В результате мошеннических действий неустановленных лиц две пожилые жительницы Пскова и Великих Лук лишились в общей сложности более трех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, этим горожанкам звонили неизвестные злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков. Своим собеседницам они заявили, что якобы во избежание несанкционированного списания денег со счетов и оформления на них кредитов следует незамедлительно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности свыше трех миллионов рублей. Женщины обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.