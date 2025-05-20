Женщину в черно-серой кофте ищут в плюсской деревне Заплюсье

64-летнюю Надежду Назаренко разыскивают в деревне Заплюсье Плюсского муниципального округа. 22 мая она ушла в неизвестном направлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы. Одета была в черно-серую шерстяную кофту, черную футболку, черные брюки, серые кроссовки.
Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.