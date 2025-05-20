Происшествия

Огнеборцы ликвидировали возгорание хозпостройки в гдовской деревне Сторожинец

Специалисты МЧС 27 мая ликвидировали возгорание хозяйственной постройки в деревне Сторожинец Гдовского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 5:19. Причина, предположительно, – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасена хозяйственная постройка. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Позднее, в 14:38, в деревне Зародищи Себежского района произошло возгорание жилого дома. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем владелицы жилого дома. К ликвидации привлекались пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.