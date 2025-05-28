Происшествия

Пьяный пскович сел за руль Audi и ответит в суде

39-летнего жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за нетрезвое вождение (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

По версии дознания, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее подвигнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, управлял автомашиной марки Audi на территории Пскова. У дома №13 по улице Ижорского Батальона его задержала полиция.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.