Происшествия

Мать из Острова предстанет перед судом за хищении более 6 млн рублей со счета дочери

В Островский городской суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, то есть хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемая в период с июня 2023 года про февраль 2024 года похитила с банковского счета своей дочери более 6 миллионов рублей. Деньгами распорядилась по своему усмотрению, вопреки интересам потерпевшей.

Решается вопрос о принятии дела к производству и назначении его к судебному разбирательству.

Островичке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.