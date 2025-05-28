Происшествия

Оскорбления детей на площадке на Запсковье стали поводом для вмешательства полиции

Полиция проводит проверку по факту публикации в сети интернет о конфликте на детской площадке на улице Текстильной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мониторинга социальных сетей УМВД России по Псковской области выявлено видео, на котором запечатлен конфликт на детской площадке в одном из дворов на улице Текстильной в Пскове. Он произошел из-за оскорбления детей на площадке и очереди на качель.

Сейчас на место выехал участковый уполномоченный полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося и установления участников инцидента.